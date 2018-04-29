Утром в Туре утонул молодой мужчина

Сегодня утром, 29 апреля, в селе Яр, которое находится от Тюмени в 20 километрах, утонул молодой человек. По словам местных жителей, тело мужчины увидели сторожа предприятия и сразу позвонили в экстренные службы. Информацию об этом подтвердили и в ТОСЭР.

— Вызов нам поступил от полиции. Спасатели выезжали на место, но водолазные работы не проводились из-за обильного ледохода, — прокомментировал 72.ru Евгений Булкин, начальник поисково-спасательного отряда ТОСЭР.

В правохранительных органах также пояснили, что по этому факту сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины гибели мужчины.