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Утром в Туре утонул молодой мужчина
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Утром в Туре утонул молодой мужчина 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 29 апреля, в селе Яр, которое находится от Тюмени в 20 километрах, утонул молодой человек. По словам местных жителей, тело мужчины увидели сторожа предприятия и сразу позвонили в экстренные службы. Информацию об этом подтвердили и в ТОСЭР.
— Вызов нам поступил от полиции. Спасатели выезжали на место, но водолазные работы не проводились из-за обильного ледохода, — прокомментировал 72.ru Евгений Булкин, начальник поисково-спасательного отряда ТОСЭР.
В правохранительных органах также пояснили, что по этому факту сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины гибели мужчины.
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