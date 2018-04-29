5 причин, ради которых стоит поехать в Испанию

Испания — прекрасная страна, в которой правят хамон, сангрия и футбол. Рассказываем, что заставит вас влюбиться в это место и сдать обратные билеты домой!5 причин, ради которых стоит поехать в ИспаниюТосса де Мар Это место прекрасно подходит для тех, кто любит классический

Египет. летний пляжный отдых, но не хочет уезжать в привычные уже Турцию

Чистые набережные, теплое море и, по сравнению с Египетским, очень мягкое

солнце. Тосса де Мар находится в каталунской части Испании и, как любой

европейский город, состоит из потрясающих улочек, на которых вы найдете и еду,

и одежду, и небанальные сувениры на память. Выйти вечером в ресторан,

насладиться сангрией и вдоволь наесться морепродуктов — может ли представить

себе более идеальное окончание дня?

Монсеррат Монсеррат или зубчатая гора — одно из самых святых мест

Испании. На горе находится мужской монастырь и статуя «Черной девы

Монсерратской», за помощью к которой люди едут со всех концов планеты. Но даже

если вы не особо верующий человек и все религиозные ритуалы для вас чужды, в Монсеррат стоит ехать за незабываемыми впечатлениями и природой, от красоты

которой захватывает дух. ПортАвенутра

ПортАвенутра — один из лучших парков развлечений мира.

Количество различных аттракционов, рассчитанных на любой возраст, зашкаливает.

Дети получат удовольствие от анимированных развлекательных площадок и небольших

аттракционов, а взрослые зарядятся адреналином на год вперед на самых страшных

и высоких горках. Побывать в Испании и не побывать в ПортАвенутре —

непростительный грех!

Воздух, ° C Вода, ° C Ветер, м/с Барселона +17 +16 6 южн. Тосса-де-Мар +14 +16 2 юз Валенсия +16 +17 9 зап. Gis meteo Прогноз на 2 недели

Антонио Гауди — выдающийся испанский архитектор, посвятивший

свою жизнь Барселоне и её обустройству. Причудливо-округлые формы зданий,

необычные фонарные столбы и смысл его жизни — Собор Святого Семейства, который

по сей день строится по задумкам великого архитектора — ради этого стоит посетить Барселону и навсегда в нее влюбиться. Все, что творил Гауди, непременно надо увидеть

вживую, потому что фотографии не передают и одного процента красоты и величественности этих сооружений.

Футбол Даже самый большой ненавистник футбола должен однажды

попасть на стадион «Камп Ноу» и игру ведущих мировых команд. Атмосфера

настоящей борьбы, невероятной поддержки болельщиков и непередаваемого колорита

царит на стадионе во время матча. Уверяю, уже на 10 минуте вы будете болеть за понравившуюся команду громче и яростней, чем любой фанат!