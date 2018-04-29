Вместо Интернета в Дагестане стали использовать почтовых голубей

Способ передачи данных надежнее и безопаснее Интернета нашли в Дагестане : голубиная почта. Птицы передают на любые расстояния со скоростью около 100 километров в час карты памяти с гигабайтами информации. Об этом сообщил телеканал «НТВ» на своем сайте.

К идее использования голубей для передачи информации предприниматель Пейсах Семендуев пришел после того, как злоумышленники взломали его почту и скопировали авторские образцы художественной ковки — скорее всего это сделали недобросовестные конкуренты После этого происшествия Пейсах Семендуев обратился за советом и помощью к своему соседу — заводчику почтовых голубей.

Голубиная почта — это действия между двумя людьми, отправителем и получателем, посредине никого нет — Пейсах Семендуев.

Теперь новые эскизы кованых изделий предприниматель сохраняет на карту памяти. Носитель можно прикрепить к ноге или телу птицы, объем флешки — как небольшая сельская библиотека, указывает Пейсах Семендуев. По его словам, средняя скорость почтового голубя, даже с посылкой, примерно 100 километров в час. Если учесть, что в Дагестане высокогорье и серпантины, «показатели просто невероятные», рассказал предприниматель.

Ученые выяснили, что почтовые голуби способны делиться друг с другом знаниями для поисков кратчайшего маршрута и даже передавать их по наследству. Новые поколения птиц не только оставляют информацию своим потомкам, но и дополняют ее.