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Вместо Интернета в Дагестане стали использовать почтовых голубей
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Вместо Интернета в Дагестане стали использовать почтовых голубей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Способ передачи данных надежнее и безопаснее Интернета нашли в Дагестане: голубиная почта. Птицы передают на любые расстояния со скоростью около 100 километров в час карты памяти с гигабайтами информации. Об этом сообщил телеканал «НТВ» на своем сайте.
К идее использования голубей для передачи информации предприниматель Пейсах Семендуев пришел после того, как злоумышленники взломали его почту и скопировали авторские образцы художественной ковки — скорее всего это сделали недобросовестные конкуренты После этого происшествия Пейсах Семендуев обратился за советом и помощью к своему соседу — заводчику почтовых голубей.
Голубиная почта — это действия между двумя людьми, отправителем и получателем, посредине никого нет  — Пейсах Семендуев.
Теперь новые эскизы кованых изделий предприниматель сохраняет на карту памяти. Носитель можно прикрепить к ноге или телу птицы, объем флешки — как небольшая сельская библиотека, указывает Пейсах Семендуев. По его словам, средняя скорость почтового голубя, даже с посылкой, примерно 100 километров в час. Если учесть, что в Дагестане высокогорье и серпантины, «показатели просто невероятные», рассказал предприниматель.
Ученые выяснили, что почтовые голуби способны делиться друг с другом знаниями для поисков кратчайшего маршрута и даже передавать их по наследству. Новые поколения птиц не только оставляют информацию своим потомкам, но и дополняют ее.
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