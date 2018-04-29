Лариса Долина худеет благодаря скандинавской ходьбе

Это раньше Лариса Долина, чтобы поддерживать себя в форме, сидела на диетах и принимала вредные таблетки. Но недавно Лариса Александровна увлеклась скандинавской ходьбой и после первых занятий поняла: благодаря занятиям ее тело находится в нужном тонусе!

Последние несколько лет все свободное время Лариса Александровна проводит в Юрмале . Незадолго до рождения внучки легендарная артистка приобрела там отдельную квартиру в жилом комплексе «Янтарная резиденция». Жилье находится в экологически чистом районе. Именно поэтому квартиры там недешевые — двухкомнатные апартаменты оцениваются в четыреста тысяч евро. Но Лариса Долина денег не пожалела.

— В Юрмале потрясающий воздух, — рассказывает Лариса Александровна. — Если бы можно было круглый год жить там, я бы так и делала. Но, к сожалению, это невозможно. Поэтому там мы всей семьей проводим только лето. Я, естественно, периодически выезжаю на какие-то концерты, но потом опять возвращаюсь. Сосны и море — редкий случай, встречающийся в природе. Целебный воздух — сочетание йода и сосен — очень полезен певцам и женщинам.

Долина радуется: в Юрмале она набирается сил на целый год. Каждое утро звезду можно встретить на пляже, где она совершает длительные прогулки.

— Вода в море прохладная, но это неважно, — уверяет артистка. — Мне не обязательно купаться. В Юрмале я много гуляю. Часов в семь утра я беру палки — и на пляж!

Скандинавской ходьбой Долина увлеклась не так давно. Но результат почувствовала сразу. Ежедневные занятия помогают привести мышцы в тонус, нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и кровообращение. Кроме того, скандинавская ходьба помогает уменьшить вес. Ученые уже доказали, что во время занятий сжигается на 46 процентов больше калорий, чем при обычной ходьбе. Во время тренировки задействованы все группы мышц, а значит, и энергии тратится больше.

— Надо беречь себя, — говорит певица. — Это главное правило, которое нужно исполнять по жизни.

Долина занимается ходьбой не только летом. В Юрмале она бывает и в холодное время года. Не исключено, что отправится и на майские праздники. Хотя отдыхать в Латвии среди российских звезд сейчас не так модно — это раньше они покупали там квартиры.

— Если бы передо мной стоял такой вопрос, я бы и сегодня приобрела там жилье, — говорит звезда. — Юрмала по всем категориям для меня и моей семьи — самый лучший отдых. Причем в любое время года. Единственное препятствие — сейчас я работаю в институте: у меня студенты, сессия. Поэтому зимой не могу надолго вырваться в Юрмалу. Но если у меня выпадает пять-шесть дней, то я непременно еду туда.

Звезду огорчает лишь то, что в Юрмалу она не может взять своих любимцев — кошек, которых она обожает. Ездить на дальние расстояния ее животные не хотят.