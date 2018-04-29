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В парке «Южный» посадят 60 деревьев миндаля
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В парке «Южный» посадят 60 деревьев миндаля 

Вести Калининград 14 минут назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня, 29 апреля в Южном парке посадят 60 деревьев миндаля. Такой подарок городу решила сделать группа активных калининградцев.
В отделе благоустройства комитета городского хозяйства сообщили, что деревья миндаля группа активистов приобретает за свой счет, самостоятельно организует доставку в парк грунта и саженцев.
С администрацией города было согласовано место для высадки и то, какие именно саженцы будут сажать.
В Южном парке высадят миндаль трехлопастный, небольшое декоративное дерево высотой до 3 метров. Цветет ранней весной. Легко переносит пересадку, устойчив к засухе, вредителям и болезням, подходит для городских условий.
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