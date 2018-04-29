В Красноярске стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

В этом году жителям города раздадут более 30 тысяч символов Победы.

Отметим, традиция раздавать георгиевские ленточки в канун Дня Победы появилась в Москве в 2005 году. С каждым годом география проведения акция расширяется. Сейчас в ней принимают участие около 70 стран.

Георгиевскую ленточку можно получить со 2 по 9 мая по адресам:

2 мая, 10:30 — Театральная площадь

4 мая, 14:00 — Стелла 50 Лет Победы (ул. Вавилова, 47)

4 мая, 12:00 — сквер Петра и Февронии (пр. Металлургов, 22)

5 мая, 13:00 — скальный массив Ермак (спелеологический фестиваль «Ермак»)

5 мая, 12:00 — восточная сторона острова Татышев

7 мая, 09:30 — Дворец культуры им. 1 мая (ул. Юности, 16)

8 мая, 11:00 — мемориальный комплексе в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (пр. Красноярский рабочий, 29)

8 мая, 11:30 — молодёжный центр «Своё дело» (ул. Попова, 12)

8 мая, 14:00 — Стелла 50 Лет Победы (ул. Вавилова, 47)

9 мая, 09:00 — Красная площадь

9 мая, 10:00 — сквер Гвардейский (проспект Ульяновский)

9 мая, 10:00 — Стелла 50 Лет Победы (ул. Вавилова, 47)

9 мая, 14:00 — Театральная площадь