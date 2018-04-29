В Красноярске стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

В этом году жителям города раздадут более 30 тысяч символов Победы.
Отметим, традиция раздавать георгиевские ленточки в канун Дня Победы появилась в Москве в 2005 году. С каждым годом география проведения акция расширяется. Сейчас в ней принимают участие около 70 стран.
Георгиевскую ленточку можно получить со 2 по 9 мая по адресам:
2 мая, 10:30 — Театральная площадь
4 мая, 14:00 — Стелла 50 Лет Победы (ул. Вавилова, 47)
4 мая, 12:00 — сквер Петра и Февронии (пр. Металлургов, 22)
5 мая, 13:00 — скальный массив Ермак (спелеологический фестиваль «Ермак»)
5 мая, 12:00 — восточная сторона острова Татышев
7 мая, 09:30 — Дворец культуры им. 1 мая (ул. Юности, 16)
8 мая, 11:00 — мемориальный комплексе в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (пр. Красноярский рабочий, 29)
8 мая, 11:30 — молодёжный центр «Своё дело» (ул. Попова, 12)
8 мая, 14:00 — Стелла 50 Лет Победы (ул. Вавилова, 47)
8 мая, 16:00 — возле памятника Александру Матросову (ул. Матросова, 10)
9 мая, 09:00 — Красная площадь
9 мая, 10:00 — сквер Гвардейский (проспект Ульяновский)
9 мая, 10:00 — Стелла 50 Лет Победы (ул. Вавилова, 47)
9 мая, 14:00 — Театральная площадь