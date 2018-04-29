«А где каша и омлет?»: Стас Михайлов показал свой завтрак 

Знаменитый певец Стас Михайлов, армия поклонников которого насчитывает несколько миллионов человек, каждой своей публикацией в микроблоге вызывает разговоры и дискуссии. Но вот один из последних постов в Инстаграме исполнителя был встречен одобрением со стороны практически всех его фанатов в сети.
Известный российский певец, автор песен и продюсер, находясь в Астрахани на гастролях, решил продемонстрировать подписчикам в своем аккаунте утренний завтрак. Артист выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлен за столом, заставленным различной снедью, и оставил вполне обыденное пожелание для почитателей своего таланта. «Всем доброго утра!»
А вот поклонники популярного артиста оказались гораздо многословнее своего кумира. Они принялись желать ему в комментариях под публикацией приятного аппетита и оценивать угощения Михайлова, как с точки эстетики, так и их полезных свойств для организма. «Творог со сметаной решил поесть?! Молодец, старина, бережешь здоровье!» «Правильный завтрак!» «Здоровый образ жизни, класс» «А где каша и омлет? А сладкого Вам от души накрыли!» «Полезный завтрак-залог успеха и хорошего настроения!» «Какой правильный завтрак. Приятного аппетита» «Стас также, как Рудковская, показывает свои завтраки» Единственное, что поразило Интернет-пользователей, это отсутствие на столе традиционных для тех мест угощений — рыбы и икры. Однако Стас не стал объяснять подписчикам, почему обошелся без этих продуктов.
А не так давно российский писатель и телеведущий Сергей Минаев опубликовал в своем микроблоге карикатурную «обложку» нового номера журнала Esquire. Шутка мужчины вызвала в социальных сетях неоднозначную реакцию, ведь на его снимке любимец женщин Стас Михайлов позировал в окружении голых мужчин. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!