В Эстонии выставили на торги крепость

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе кабмина, новый собственник должен за шесть лет провести реновацию объекта и проложить променад у моря. Восстановление всего комплекса, по предварительным данным, обойдётся в 70-80 миллионов евро.

Строительство крепости началось в 1828 году по приказу Николая I для защиты балтийских границ и завершилось в 1840-м. Установленная там артиллерия не выстрелила ни разу: с развитием технологий крепость утратила ценность как фортификационное сооружение. С 1867 года там находились казармы, а в 1919-м их превратили в тюрьму.

С 2003 года крепость стала туристическим объектом. Её известняковый фасад хорошо сохранился до наших дней.