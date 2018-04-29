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В Эстонии выставили на торги крепость
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В Эстонии выставили на торги крепость 

Говорит Москва 23 минуты назад
Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе кабмина, новый собственник должен за шесть лет провести реновацию объекта и проложить променад у моря. Восстановление всего комплекса, по предварительным данным, обойдётся в 70-80 миллионов евро.
Строительство крепости началось в 1828 году по приказу Николая I для защиты балтийских границ и завершилось в 1840-м. Установленная там артиллерия не выстрелила ни разу: с развитием технологий крепость утратила ценность как фортификационное сооружение. С 1867 года там находились казармы, а в 1919-м их превратили в тюрьму.
С 2003 года крепость стала туристическим объектом. Её известняковый фасад хорошо сохранился до наших дней.
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