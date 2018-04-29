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В Китае 335 древних гробниц оказались под угрозой уничтожения из-за строительства ГЭС
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В Китае 335 древних гробниц оказались под угрозой уничтожения из-за строительства ГЭС 

ТАСС 30 минут назад
ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Китайские археологи обнаружили 335 гробниц периода династии Западная Чжоу (1100-771 годы до н. э) во время раскопок в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Как сообщил в воскресенье Сычуаньский институт культурных реликвий и археологии, большинство захоронений подвержены угрозе разрушения из-за строительства вблизи гидроэлектростанции.
Археологические работы велись в уезде Хуэйли, площадь раскопок составила более 37,5 тыс. кв. м. Как отмечается, недалеко от уезда в нижнем течении реки Цзиньшацзян (верхнее течение реки Янцзы) строится гидроэлектростанция «Удундэ». По информации института, после запуска электростанции «большая часть обнаруженных там гробниц, с большой долей вероятности, может быть затоплена или частично разрушена».
В сообщении ведомства сказано, что ГЭС будет введена в эксплуатацию к концу 2019 года и станет четвертой по величине гидроэлектростанцией в КНР.
В ходе раскопок археологам удалось обнаружить в могилах более 2,1 тыс. артефактов, среди которых изделия из керамики, камня, меди, железа, кости и ракушек. Отмечается, что некоторые образцы были доставлены в археологический музей уезда Хуэйли и музей города Чэнду (административный центр провинции) для дальнейшего изучения.
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