В Ижевске затопило подъезд одного из жилых домов на улице Воровского

Ижевск. Удмуртия . Подъезд дома №148 по улице Воровского в Ижевске затопило во время ливня в ночь с 28 на 29 апреля. Как сообщает пресс-служба администрации города, причиной инцидента стал засор ливневой канализации.

На данный момент засор устранен. Жителям, которые понесли ущерб от случившегося, необходимо обратиться в управляющую компанию для составления первичного акта осмотра.

«Согласно нормативам, окончательный размер ущерба может быть оценен через две недели — после того, как проявятся скрытые дефекты», — говорится в сообщении.

Также из-за непогоды под водой оказались несколько придомовых территорий и жилых помещений в Первомайском, Ленинском и Индустриальном районах.