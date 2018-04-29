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В Ижевске затопило подъезд одного из жилых домов на улице Воровского
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В Ижевске затопило подъезд одного из жилых домов на улице Воровского 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Подъезд дома №148 по улице Воровского в Ижевске затопило во время ливня в ночь с 28 на 29 апреля. Как сообщает пресс-служба администрации города, причиной инцидента стал засор ливневой канализации.
На данный момент засор устранен. Жителям, которые понесли ущерб от случившегося, необходимо обратиться в управляющую компанию для составления первичного акта осмотра.
«Согласно нормативам, окончательный размер ущерба может быть оценен через две недели — после того, как проявятся скрытые дефекты», — говорится в сообщении.
Также из-за непогоды под водой оказались несколько придомовых территорий и жилых помещений в Первомайском, Ленинском и Индустриальном районах.
«Для устранения последствий задействованы все службы и подразделения Администрации города, на местах работают главы районов, руководитель Управления гражданской защиты. Для откачки воды применяются мотопомпы и ассимуляторная машина. Ситуация находится под контролем», — написал на своей странице «ВКонтакте» глава Ижевска Юрий Тюрин.
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