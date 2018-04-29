«Байду» и Пекинский университет создали фонд для продвижения исследований в области искусственного интеллекта

Пекин, 29 апреля / Синьхуа / — Основатель поисковика «Байду» Ли Яньхун / Робин Ли / в субботу объявил о пожертвовании в размере 660 млн юаней /104 млн долл. США / Пекинскому университету на исследования в области искусственного интеллекта.

Средства фонда «Пекинский университет — Байду» пойдут на поддержку передовых исследований в таких связанных с искусственным интеллектом областях, как информатика, медицина, экономика, коммуникации, психология и социология, которые тесно взаимосвязаны с долгосрочными начинаниями «Байду» в этой сфере.

Ректор Пекинского университета Линь Цзяньхуа заявил, что учреждение фонда в преддверии 120-го юбилея университета поведет в будущее следующее поколение и поможет ему воспользоваться новыми возможностями в новую эпоху.

По словам Ли Яньхуна, результатом сочетания мощных технологических возможностей и большого опыта «Байду» в соответствующей сфере с научно-исследовательским потенциалом Пекинского университета станут новые достижения, которые послужат на благо страны и общества. -0-