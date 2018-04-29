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«Байду» и Пекинский университет создали фонд для продвижения исследований в области искусственного интеллекта
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«Байду» и Пекинский университет создали фонд для продвижения исследований в области искусственного интеллекта 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Основатель поисковика «Байду» Ли Яньхун /Робин Ли/ в субботу объявил о пожертвовании в размере 660 млн юаней /104 млн долл. США/ Пекинскому университету на исследования в области искусственного интеллекта.
Средства фонда «Пекинский университет — Байду» пойдут на поддержку передовых исследований в таких связанных с искусственным интеллектом областях, как информатика, медицина, экономика, коммуникации, психология и социология, которые тесно взаимосвязаны с долгосрочными начинаниями «Байду» в этой сфере.
Ректор Пекинского университета Линь Цзяньхуа заявил, что учреждение фонда в преддверии 120-го юбилея университета поведет в будущее следующее поколение и поможет ему воспользоваться новыми возможностями в новую эпоху.
По словам Ли Яньхуна, результатом сочетания мощных технологических возможностей и большого опыта «Байду» в соответствующей сфере с научно-исследовательским потенциалом Пекинского университета станут новые достижения, которые послужат на благо страны и общества. -0-
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