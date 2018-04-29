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Опоры моста лопнули в Брестской области и парализовали движение. Фото
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Опоры моста лопнули в Брестской области и парализовали движение. Фото 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Лунинецком районе Брестской области Белоруссии во время капитального ремонта путепровода деформировались конструкции моста. Об этом сообщило МЧС республики.
На 363 километре трассы М10 под Лунинцем на путепроводе произошла деформация строительных конструкций во время ремонтных работ. Остановлено движение автомобилей, а также железнодорожного транспорта под мостом. Объезд ведется через Лунинец
МЧС Белоруссии.
Источник фото: МЧС Белоруссии
Сообщается, что пассажиры электричек будут временно пересажены на автобусы. Сейчас движение на этом участке дороги остановлено. Участникам движения рекомендовано искать объездные пути.
В Сети появилось видео прохода боевых кораблей Черноморского флота под аркой строящегося Крымского моста. В объектив оператора попали противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК‐199. Корабли Черноморского флота России отправились в Ростов-на-Дону для участия в статической демонстрации, посвященной 100-летию Южного военного округа.
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