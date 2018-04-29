Мы могли умереть: Серябкина рассказала о пережитом ужасе в сломанном самолете

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина поделилась со своими подписчиками в Instagram историей о пережитом ужасе в сломанном самолете. По словам певицы, удачно посадить лайнер и сохранить жизни пассажиров пилоту помогло только чудо.

По дороге на гастроли в Черногорию группа Serebro едва не попала в авиакатастрофу. Об этом рассказала Ольга Серябкина. «Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — рассказала она.

По ее словам, перед посадкой лайнер больше часа кружил над аэропортом. «По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи», — вспомнила певица. Она также добавила. что экипаж готовил пассажиров к аварийной посадке — показывал, какие позы необходимо занимать в аварийной ситуации.

"На борту был ад — все рыдали, орали", — призналась Ольга Серябкина. Она добавила, что действия стюардес не слишком сильно помогали людям успокоиться. «Объявление было треш — „При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать — бежать из самолета“, — рассказала певица. „Тот факт, что мы сегодня приземлились — счастливый случай“, — уверена она.

Солистка Serebro добавила, что они летели на гастроли, чтобы дарить людям радость, а после пережитого ужаса вряд ли смогут выбросить произошедшее из головы. „Все выходили из самолета в полном шоке. Нас встречали пожарные 🚒, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы“, — отметила Ольга Серябкина. „Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя“, — добавила она.