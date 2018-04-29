Ещё
Мы могли умереть: Серябкина рассказала о пережитом ужасе в сломанном самолете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мы могли умереть: Серябкина рассказала о пережитом ужасе в сломанном самолете 

Дни.ру 32 минуты назад
Фото: Дни.ру
Солистка группы Serebro Ольга Серябкина поделилась со своими подписчиками в Instagram историей о пережитом ужасе в сломанном самолете. По словам певицы, удачно посадить лайнер и сохранить жизни пассажиров пилоту помогло только чудо.
По дороге на гастроли в Черногорию группа Serebro едва не попала в авиакатастрофу. Об этом рассказала Ольга Серябкина. «Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — рассказала она.
По ее словам, перед посадкой лайнер больше часа кружил над аэропортом. «По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи», — вспомнила певица. Она также добавила. что экипаж готовил пассажиров к аварийной посадке — показывал, какие позы необходимо занимать в аварийной ситуации.
"На борту был ад — все рыдали, орали", — призналась Ольга Серябкина. Она добавила, что действия стюардес не слишком сильно помогали людям успокоиться. «Объявление было треш — „При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать — бежать из самолета“, — рассказала певица. „Тот факт, что мы сегодня приземлились — счастливый случай“, — уверена она.
Солистка Serebro добавила, что они летели на гастроли, чтобы дарить людям радость, а после пережитого ужаса вряд ли смогут выбросить произошедшее из головы. „Все выходили из самолета в полном шоке. Нас встречали пожарные 🚒, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы“, — отметила Ольга Серябкина. „Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя“, — добавила она.
Дни.ру: последние новости
Страшные тайны: Саддам Хусейн Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве Сексуальное видео раздетого Галкина произвело фурор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко похвастался победой «украинского» флота342
ФСБ обратилась к украинским браконьерам123
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»131
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ324
Опубликовано видео с аварийной посадки Ил-3812
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение