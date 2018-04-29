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«Сделано на Кубани»: 46 местных компаний получат право на торговый знак
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«Сделано на Кубани»: 46 местных компаний получат право на торговый знак 

360tv.ru 42 минуты назад
Победителей регионального конкурса назовут в мае, им вручат дипломы. Об этом сообщил сайт телеканала «Россия Кубань».
Победители представили экспертной комиссии 133 товара во всех трех номинациях: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товары
производственно-технического
назначения».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что знак «Сделано на Кубани» будет являться гарантом высокого качества товара и даст возможность использовать его в рекламных целях, размещать на упаковке в течение двух лет со дня получения диплома. А комиссия сможет рекомендовать в дальнейшем эту продукцию на всероссийских конкурсах и национальных программах продвижения лучших товаров.
Все кандидатуры после тщательного отбора были утверждены на заседании конкурсной комиссии. Продукция этих
организаций-участников
отвечает самым главным критериям — качество и безопасность. Только такие продукты вправе использовать маркировку «Сделано на Кубани»
— Вениамин Кондратьев.
Кроме того, победа в конкурсе будет способствовать увеличению объема продаж. Важное и обязательное условие после получения знака — поддержка качества товара на высшем уровне.
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