«Сделано на Кубани»: 46 местных компаний получат право на торговый знак

Победителей регионального конкурса назовут в мае, им вручат дипломы. Об этом сообщил сайт телеканала «Россия Кубань».

Победители представили экспертной комиссии 133 товара во всех трех номинациях: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товары

производственно-технического

назначения».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что знак «Сделано на Кубани» будет являться гарантом высокого качества товара и даст возможность использовать его в рекламных целях, размещать на упаковке в течение двух лет со дня получения диплома. А комиссия сможет рекомендовать в дальнейшем эту продукцию на всероссийских конкурсах и национальных программах продвижения лучших товаров.

Все кандидатуры после тщательного отбора были утверждены на заседании конкурсной комиссии. Продукция этих

организаций-участников

отвечает самым главным критериям — качество и безопасность. Только такие продукты вправе использовать маркировку «Сделано на Кубани»

— Вениамин Кондратьев.

Кроме того, победа в конкурсе будет способствовать увеличению объема продаж. Важное и обязательное условие после получения знака — поддержка качества товара на высшем уровне.