Явка на выборах в 4 муниципалитетах Подмосковья на 18:00 превысила 19%

Явка на выборах в городских округах Можайск, Ликино-Дулево, Мытищи, а также в городском поселении Правдинский, по данным на 18:00, составила более 19%, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.

«Общая явка на 18:00 — 19,01%, городской округ Ликино-Дулево — 17,71%, Можайский городской округ — 22,16%, городской округ Мытищи — 9,93%, городское поселение Правдинский Пушкинского района — 22,64%», — говорится в сообщении.

В городских округах Можайск и Ликино-Дулево в воскресенье проходят выборы в местный совет депутатов, в этот же день проходят дополнительные выборы в советы депутатов Мытищ и городского поселения Правдинский.