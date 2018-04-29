Явка на выборах в 4 муниципалитетах Подмосковья на 15:00 составила более 15%

Явка на выборах в городских округах Можайск, Ликино-Дулево, Мытищи, а также в городском поселении Правдинский, по данным на 15:00, составила более 15%, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.

«Общая явка на 15:00 — 15,01%, городской округ Ликино-Дулево — 13,91%, городской округ Можайск — 17,41%, городской округ Мытищи — 8,65%, городское поселение Правдинский Пушкинского района — 19,48%», — говорится в сообщении.

В городских округах Можайск и Ликино-Дулево в воскресенье проходят выборы в местный совет депутатов, в этот же день проходят дополнительные выборы в советы депутатов Мытищ и городского поселения Правдинский.