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Явка на выборах в 4 муниципалитетах Подмосковья на 15:00 составила более 15%
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Явка на выборах в 4 муниципалитетах Подмосковья на 15:00 составила более 15% 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
Явка на выборах в городских округах Можайск, Ликино-Дулево, Мытищи, а также в городском поселении Правдинский, по данным на 15:00, составила более 15%, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.
«Общая явка на 15:00 — 15,01%, городской округ Ликино-Дулево — 13,91%, городской округ Можайск — 17,41%, городской округ Мытищи — 8,65%, городское поселение Правдинский Пушкинского района — 19,48%», — говорится в сообщении.
В городских округах Можайск и Ликино-Дулево в воскресенье проходят выборы в местный совет депутатов, в этот же день проходят дополнительные выборы в советы депутатов Мытищ и городского поселения Правдинский.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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