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Явка на выборах в 4 муниципалитетах Подмосковья на 12:00 составила порядка 9%
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Явка на выборах в 4 муниципалитетах Подмосковья на 12:00 составила порядка 9% 

РИАМО 1 час назад
Явка на выборах в городских округах Можайск, Ликино-Дулево, Мытищахи, а также в городском поселении Правдинский, по данным на 12:00, составила около 9%, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.
«Общая явка на 12:00 — 8,69%, городской округ Ликино-Дулево — 7,5%, городской округ Можайск — 10,5%, городской округ Мытищи — 7,19%, городское поселение Правдинский Пушкинского района — 13,36%», — говорится в сообщении.
В городских округах Можайск и Ликино-Дулево в воскресенье проходят выборы в местный совет депутатов, в этот же день проходят дополнительные выборы в советы депутатов Мытищ и городского поселения Правдинский.
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