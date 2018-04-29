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Явка на выборах в 4 муниципалитетах Подмосковья на 10:00 составила более 4%
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Явка на выборах в 4 муниципалитетах Подмосковья на 10:00 составила более 4% 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Явка на выборах в городских округах Можайск, Ликино-Дулево, Мытищах, а также в городском поселений Правдинский, по данным на 10:00, составила более 4%, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.
«Общая явка на 10:00 — 4,02%, городской округ Ликино-Дулево — 2,87%, городской округ Можайск — 5,32%, городской округ Мытищи — 5,53%, городское поселение Правдинский Пушкинского района — 8,96%», — говорится в сообщении.
В городских округах Можайск и Ликино-Дулево в воскресенье проходят выборы в местный совет депутатов, в этот же день проходят дополнительные выборы в советы депутатов Мытищ и городского поселения Правдинский.
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