Явка на выборах в 4 муниципалитетах Подмосковья на 10:00 составила более 4%

Ликино-Дулево, Явка на выборах в городских округах Можайск Мытищах , а также в городском поселений Правдинский, по данным на 10:00, составила более 4%, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.

«Общая явка на 10:00 — 4,02%, городской округ Ликино-Дулево — 2,87%, городской округ Можайск — 5,32%, городской округ Мытищи — 5,53%, городское поселение Правдинский Пушкинского района — 8,96%», — говорится в сообщении.

В городских округах Можайск и Ликино-Дулево в воскресенье проходят выборы в местный совет депутатов, в этот же день проходят дополнительные выборы в советы депутатов Мытищ и городского поселения Правдинский.