Трех депутатов выбрали в поселении Правдинский Пушкинского района

Дополнительные выборы в совет депутатов городского поселения Правдинский, прошедшие в Пушкинском районе Подмосковья 29 апреля, признаны состоявшимися и действительными, жители выбрали трех депутатов, говорится в решении избирательной комиссии городского поселения, документ имеется в распоряжении редакции.

Решение провести дополнительные выборы в городском поселении Правдинский было принято в связи с тем, что депутаты по округам №№1, 2, 6 не сдали декларации и на основании решения прокуратуры Пушкинского района, досрочно прекратили свои полномочия. В выборах участвовали 12 кандидатов.

«Признать дополнительные выборы депутатов совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области по одномандатным избирательным округам №1, №2, №6 состоявшимися и действительными», — говорится в документе.

По одномандатному избирательному округу №1 победителем признан Сергей Щегольков , по избирательному округу №2 — Сергей Бабаченко, по избирательному округу №6 — Эдуард Перебиковский.

По данным Избирательной комиссии городского поселения Правдинский, в выборах приняли участие 467 человек.