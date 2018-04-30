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Трех депутатов выбрали в поселении Правдинский Пушкинского района
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Трех депутатов выбрали в поселении Правдинский Пушкинского района 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Дополнительные выборы в совет депутатов городского поселения Правдинский, прошедшие в Пушкинском районе Подмосковья 29 апреля, признаны состоявшимися и действительными, жители выбрали трех депутатов, говорится в решении избирательной комиссии городского поселения, документ имеется в распоряжении редакции.
Решение провести дополнительные выборы в городском поселении Правдинский было принято в связи с тем, что депутаты по округам №№1, 2, 6 не сдали декларации и на основании решения прокуратуры Пушкинского района, досрочно прекратили свои полномочия. В выборах участвовали 12 кандидатов.
«Признать дополнительные выборы депутатов совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области по одномандатным избирательным округам №1, №2, №6 состоявшимися и действительными», — говорится в документе.
По одномандатному избирательному округу №1 победителем признан Сергей Щегольков, по избирательному округу №2 — Сергей Бабаченко, по избирательному округу №6 — Эдуард Перебиковский.
По данным Избирательной комиссии городского поселения Правдинский, в выборах приняли участие 467 человек.
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