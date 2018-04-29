В это было бы трудно поверить, если бы не фото-доказательства 

1. Дайвер совершенно случайно стал свидетелем подводной свадьбы
2. Сестры-близняшки с разным цветом кожи
3. Маленький лисенок уснул на автомобиле
4. Ребенок в автомате с игрушками
5. Опоссум залез в пекарню и не смог сбежать, потому что сильно наелся
6. Совершенно одинаковые парни
7. В Шанхае один из кинотеатров создал фальшивую афишу
8. Они разделили одну прическу на двоих
9. В 1960 году полицейские в Лос-Анджелесе охотились на воров-карманников, переодеваясь в женщин
10. Двойной банан
11. Женщина потеряла своей обручальное кольцо и обнаружила его 16 лет спустя на выросшей морковке
12. Откуда у оленя баскетбольный мяч?