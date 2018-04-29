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В это было бы трудно поверить, если бы не фото-доказательства
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В это было бы трудно поверить, если бы не фото-доказательства 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
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2. Сестры-близняшки с разным цветом кожи
3. Маленький лисенок уснул на автомобиле
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6. Совершенно одинаковые парни
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8. Они разделили одну прическу на двоих
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10. Двойной банан
11. Женщина потеряла своей обручальное кольцо и обнаружила его 16 лет спустя на выросшей морковке
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