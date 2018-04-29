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Льготный проезд в электричках будут доступен пенсионерам-садоводам с 1 мая
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Льготный проезд в электричках будут доступен пенсионерам-садоводам с 1 мая 

АиФ 48 минут назад
Фото: АиФ
Садоводы пенсионного возраста с 1 мая смогут ездить со скидкой в пригородном железнодорожном транспорте Южного Урала, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.
Как и прежде, во время садового сезона пенсионеры получат возможность ездить в электричках с 70% скидкой. Льгота предоставляется в период с 1 мая по 15 октября.
«Льготный проезд реализуют на основании двух видов месячных абонементных билетов, — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. — Это либо месячные абонементы, позволяющие совершать поездки с пятницы по понедельник в направлении туда и обратно. За месяц при полной реализации своего права пенсионер-садовод осуществляет льготный проезд в течение 16 дней. Либо доступны месячные абонементы, действительные для проезда пассажиров в определённые ими даты, но не более 15 дней в месяц».
Таким образом, оба вида проездных билетов дают равные возможности для осуществления льготного проезда, при этом разный график проезда позволяет учесть конкретные жизненные ситуации граждан. Добавим, что в областном бюджете для реализации данных мер социальной поддержки в 2018 году запланировано 7 млн рублей.
Напомним, что в майские праздники движение электричек изменится в Челябинской области. Также расписание пригородного железнодорожного транспорта в регионе подкорректировали в начале мая из-за ремонта путей.
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