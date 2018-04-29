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Впервые в истории Ducati откроет свои лаборатории для туристов
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Впервые в истории Ducati откроет свои лаборатории для туристов 

TechCult 50 минут назад
Фото: TechCult
С 28 апреля в Борго Панигале, где расположена штаб-квартира бренда Ducati, стартуют экскурсии по объекту Fisika in Moto — знаменитой лаборатории компании. Место, где студентам демонстрируют, как физические принципы получают воплощение в виде конкретных технологий. Как проводятся эксперименты и создаются новые узлы для байков, всю подноготную процесса. Fisika in Moto изначально задумывалась как часть глобальной программы Fondazione Ducati, посвященной популяризации бренда через спектр различных общественно-полезных мероприятия. Конкретно лаборатория первые десять лет функционировала в сотрудничестве с Высшей школой Мальпиги в Болонье, где разработали интерактивный семинар для студентов. Им наглядно показывали, как теоретические знания получают воплощение на реальном производстве.
Новые туры ориентированы на широкую публику, которую проведут через три основных лабораторных комплекса. В первом представлены двигатели Ducati, разъясняется принцип их работы. Во втором зале проводятся эксперименты с различными механизмами, влияющими на динамику работы мотоциклов. В последней комнате размещены интерактивные стенды, на которых экскурсанты смогут сами собрать байки из готовых блоков.
Попасть в лабораторию Ducati можно будет только при наличии билета в музей завода, что увеличивает его стоимость с 30 до 45 евро. Туры нужно бронировать заранее и лучше делать это летом, во время школьных каникул, так как основная программа экскурсий согласована с учебной программой.
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