Гости ВДНХ с фамилией Романовы могут посетить парк «Россия — моя история» бесплатно

Гости ВДНХ с фамилией Романовы могут бесплатно посетить парк « Россия — моя история» 29 и 30 апреля, а также 1 и 2 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

«В историческом парке «Россия — моя история» с 29 апреля по 2 мая пройдет фестиваль «Советский Первомай». В его рамках можно будет посетить несколько тематических интерактивных зон: «Комиссионный магазин», «Поляна бардовской песни», «Киностудия со съемками фильма „Афоня“, „Советский буфет“, „Уголок комсомольца“. 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая гости ВДНХ с фамилией Романовы могут посетить парк бесплатно», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в «Комиссионном магазине» можно будет стать участником обыденной для 1960-х сцены у прилавка, узнать об истории дефицитных продуктов, поторговаться с продавцом и «случайно» столкнуться с фарцовщиком. А в зоне «Поляна бардовской песни» — спеть хиты Сергея Татьяны Никитиных у костра.

Также отмечается, что 1 мая в историческом парке пройдет концерт группы «Стиляги Band». Они исполнят легендарные песни «Вася», «Черный кот», «Хмуриться не надо, Лада», «Замечательный сосед», «Песня о медведях», «Проснись и пой» и другие. Начало в 15:00.

Исторический парк «Россия — моя история» работает с 29 апреля по 2 мая по обычному расписанию: с 10:00 до 20:45.