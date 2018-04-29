Жительнице Ухты дали три года условно за истязание дочери 

43-летней жительнице Ухты (Коми) вынесен обвинительный приговор по делу об избиении дочери-подростка. Матери девочки назначили три года и один месяц условно с испытательным сроком, сообщили в краевом СУ СК.
Женщина систематически ненадлежащим образом выполняла обязанности по воспитанию дочери 2005 года рождения и в течение длительного времени причиняла ей физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями
— СУ СК по республике Коми.
Сама женщина вину не признала. На допросах она неоднократно заявляла, что считает такие методы воспитания правильными и абсолютно допустимыми.