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Жительнице Ухты дали три года условно за истязание дочери
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Жительнице Ухты дали три года условно за истязание дочери 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
43-летней жительнице Ухты (Коми) вынесен обвинительный приговор по делу об избиении дочери-подростка. Матери девочки назначили три года и один месяц условно с испытательным сроком, сообщили в краевом СУ СК.
Женщина систематически ненадлежащим образом выполняла обязанности по воспитанию дочери 2005 года рождения и в течение длительного времени причиняла ей физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями
— СУ СК по республике Коми.
Сама женщина вину не признала. На допросах она неоднократно заявляла, что считает такие методы воспитания правильными и абсолютно допустимыми.
Накануне суд Мурманска вынес вердикт по делу об избиении гражданина Норвегии. Трое молодых людей одновременно отправились за решетку.
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