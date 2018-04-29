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На зданиях Петрозаводска появятся доски в честь комсомола и полиции
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На зданиях Петрозаводска появятся доски в честь комсомола и полиции 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
Появление памятных табличек одобрила городская комиссия по культурно-историческому наследию.
Участники заседания городской комиссии по культурно-историческому наследию поддержали предложение об установке мемориальной доски в честь 100-летия ВЛКСМ.
Призванный увековечить заслуги комсомольцев республики памятный знак разместят на здании Законодательного Собрания республики, где в советское время располагался карельский областной комитет Всесоюзной молодежной организации.
Инициаторам установки памятного знака рекомендовано дополнительно проработать его внешний вид и отредактировать предполагаемый текст.
Члены комиссии также одобрили инициативу МВД республики и карельского военно-исторического клуба «Стражникъ» о размещении на одном из домов по улице Пушкинской (в разное время эта улица называлась Городнической, Полицейской и Старополицейской) мемориальной таблички, приуроченной к 300-летию российской полиции.
Помимо этого рассмотрен ряд вопросов, касающихся топонимической деятельности, и предложения о возможных вариантах увековечения заслуг известных людей, живших в Петрозаводске.
По материалам: ptzgovorit.ru
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