На зданиях Петрозаводска появятся доски в честь комсомола и полиции

Появление памятных табличек одобрила городская комиссия по культурно-историческому наследию.

Участники заседания городской комиссии по культурно-историческому наследию поддержали предложение об установке мемориальной доски в честь 100-летия ВЛКСМ.

Призванный увековечить заслуги комсомольцев республики памятный знак разместят на здании Законодательного Собрания республики, где в советское время располагался карельский областной комитет Всесоюзной молодежной организации.

Инициаторам установки памятного знака рекомендовано дополнительно проработать его внешний вид и отредактировать предполагаемый текст.

Члены комиссии также одобрили инициативу МВД республики и карельского военно-исторического клуба «Стражникъ» о размещении на одном из домов по улице Пушкинской (в разное время эта улица называлась Городнической, Полицейской и Старополицейской) мемориальной таблички, приуроченной к 300-летию российской полиции.