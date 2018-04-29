В затонувшем 800 лет назад китайском торговом судне «Наньхай-1» обнаружены кости человека

Гуанчжоу , 29 апреля / Синьхуа / — Археологи на днях во время исследования древнекитайского торгового судна под условным названием «Наньхай-1», затонувшем в водах Южно-Китайского моря около 800 лет назад, обнаружили части скелета человека, который, судя по результатам ДНК-теста, не принадлежал человеку желтой расы. Об этом сообщили в субботу в археологическом институте провинции Гуандун.

Судно времен династии Южная Сун /1127—1279/ было случайно обнаружено в 1987 г. Гуанчжоуской спасательно-судоподъемной службой Министерства коммуникаций КНР и одной из морских поисково-судоподъемных компаний Великобритании у побережья провинции Гуандун. Подъем судна был совершен в 2007 году, после чего оно в качестве экспоната было размещено в «Хрустальном дворце» под водой на глубине 12 метров в Гуандунском музее морского Шелкового пути.

Как сообщил заместитель директора провинциального археологического института Цуй Юн, специалисты на днях в ходе раскопок внутри трюма под палубой нашли несколько костей человека, среди которых, как установлено предварительной экспертизой, одна целая нижнечелюстная кость, один целый грудной позвонок, одна целая фаланга пальца, десять плохо сохранившихся реберных костей и один целый коренной зуб.

"Мы провели изучение последовательности расположения генов на основе образца костного коллагена, и в конечном итоге исключили возможность принадлежности этого скелета человеку желтой расы", — отметил Цуй Юн.

По его мнению, обычно владелец судна и сопровождающие его лица находятся на палубе, а скелет был обнаружен под палубой, исходя из этого, можно предполагать, что скелет принадлежал моряку. А судя по исследованию ДНК, вероятно, что в древней династии Южная Сун на китайские суда уже нанимали моряков из других стран.

"Это своего рода отражение процветания торговли и большой внешней открытости тогдашнего Китая", — убежден Цуй Юн.

Всесторонние археологические раскопки «Наньхай-1» длиной более чем в 30 м и шириной в 10 м. официально начались 28 ноября 2013 года. На данный момент на судне уже обнаружено большое количество ценных памятников культуры, включая фарфоровые, железные, золотые и нефритовые изделия. -0-