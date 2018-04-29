В Таллине продадут с аукциона крепость, построенную по указу Николая I

ТАЛЛИН , 29 апр — РИА Новости . Правительство Эстонии приняло решение продать с аукциона морскую Батарейную крепость в Таллине, построенную в 1840 году по указу императора Николая I, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Комплекс Батарейной крепости является архитектурным и историческим памятником. Поиск достойного применения пустующей крепости идет уже многие годы. Государство заинтересовано в том, чтобы разрушение исторического комплекса было остановлено, а в процессе развития этой недвижимости и сам комплекс, и морское побережье в его окрестностях остались бы открытыми для людей. Комплекс из соображений безопасности закрыт для посетителей с октября 2016 года.

"Новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию комплекса и проложить променад у моря", — говорится в сообщении.

Строительство этой морской крепости началось в 1828 году по приказу российского императора Николая I. Изначально ее планировалось использовать как артиллерийскую батарею, чтобы отражать возможные атаки с моря. В этом качестве крепость функционировала после окончания ее строительства в 1840 году.

В 1867 году крепость была переоборудована в обычную солдатскую казарму. В этом качестве она функционировала до 1920 года, когда было решено переоборудовать ее в тюрьму, которая действовала до 2003 года. После закрытия тюрьмы строение активно не использовалось.