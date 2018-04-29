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Мария Максакова отрабатывает родовую карму
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Мария Максакова отрабатывает родовую карму 

WomanHit.ru 16 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Мария Максакова дебютировала в Национальной опере Украины, в этой связи она вновь стала в центре внимания прессы. И, конечно, кроме творчества, всех интересует личная жизнь певицы. В одном из интервью она призналась, что в своей нелегкой женской судьбе винит родовую карму.
Родители назвали Машу в честь знаменитой бабушки — оперной певицы, Народной артистки СССР Марии Петровны Максаковой. Именно она повлияла на выбор будущей профессии девочки. Естественно, это постоянный повод для сравнений двух родственниц. Но, как оказалось, и в их семейной жизни тоже много общего.
«Я, к сожалению, повторила не только ее успешную творческую судьбу, но и трагическую личную: ее второго мужа, Якова Давтяна, расстреляли, когда ей было столько же лет, сколько и мне, когда застрелили моего супруга, Дениса Вороненкова. Надеюсь, все самое страшное по ее карме я уже прошла», — поделилась знаменитость с журналистами.
Напомним, второго мужа певицы, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года в центре Киева. Второго мужа народной артистки Советского Союза Марии Максаковой Якова Давтяна, деятеля советских спецслужб, дипломата расстреляли по приговору суда в июле 1938 года.
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