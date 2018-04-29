«Я помирился с мамой из Тюмени»: известный стендапер встретился с женщиной, которая долго троллила его в соцсетях

Известный стендапер Данила Поперечный помирился с мамой из Тюмени , спустя год после своего скандального выступления. Напомним, комик устраивал концерт в столице Сибири и имел неосторожность дерзко пошутить над школьником. В результате мама подростка, которая тоже пришла на юмористическое шоу, вступилась за сына, после чего стала настоящей звездой интернета. Их перепалку обсуждали в соцсетях, а после женщина сама там зарегистрировалась и стала оставлять на страничке Данилы Поперечного злобные комментарии. Об этой истории позже стендапер сам рассказал Ивану Урганту на Первом канале.

В конце марта юморист вновь приехал к нам на гастроли. И на его удивление среди зрителей он увидел знакомое лицо:

— Помните маму из Тюмени, про которую я рассказывал в программе Урганта? Так вот, оказалось, что пришла на мое выступление вновь!, — сказал Поперечный в своем влоге.

В видео, который выложил комик, есть момент, когда он прямо со сцены рассказал, что заходил на Twitter тюменки и оттуда узнал о публикациях в СМИ. Особенно ему понравились заголовки «Мама из Тюмени затроллила блогера!».

После концерта сибирячка вместе с сыном попали в гримерку артиста, где немного пообщались и сделали пару фото.

— Мне вот это выступление понравилось гораздо больше, чем прошлый стендап, — призналась юмористу женщина.

Затем она познакомила его со своим сыном, над которым блогер дерзко шутил в прошлый раз. Когда Поперечный услышал шутку, сказанную им же на том скандальном концерте, то не смог удержать смех:

— Что? Ну естественно нет же у нас цели кого-то оскорбить. Это все так, хиханьки-хаханьки, — сказал стедапер тюменцам.

А это реакция комика на дерзкую шутку в адрес школьника, которую он сказал со сцены в прошлом году

В конце они обнялись и сделали фото на память.