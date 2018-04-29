Гостеприимный гетеризм: существовал ли он у русских

Термин «гетеризм» (от древнегреческого слова «гетера»), введенный швейцарским этнографом И. Я. Бахофеном, изначально обозначал неупорядоченные половые отношения, характерные для ранней стадии развития общества, а также возникшую позднее форму группового брака. Впоследствии в этнографии появилось понятие «гостеприимный гетеризм», которым обозначают существующую у некоторых народов традицию предлагать гостю кого-нибудь из женщин семьи для любовных утех.

Кому был свойственен гостеприимный гетеризм?

По мнению французского фольклориста и этнографа, автора книги «Обряды перехода» (1909 г.) Арнольда ван Геннепа, обычай отдавать на время гостю свою жену или взрослую дочь «эквивалентен совместной трапезе» — это позволяет налаживать связи с чужаками. Он «основан на принципе взаимности и в отличие от проституции не подразумевает материальной выгоды». Однако иногда эту форму гетеризма называют именно гостеприимной проституцией. Она существовала у многих древних народов Востока: в Финикии, Индии, Китае и Тибете.

На территории России гостеприимный гетеризм больше присущ северным народам — чукчам и алеутам. Традиция эта была широко распространена вплоть до середины XIX столетия и стала сходить на нет с приходом христианства.

Существовал ли гостеприимный гетеризм у славян?

Для славянских народов всегда было характерно гостеприимство. В старину на Руси считалось, что если в дом постучался человек, пусть даже незнакомый, его необходимо радушно встретить, накормить, напоить и удовлетворить прочие его нужды. Тогда, мол, он не причинит зло хозяевам и не будет испытывать по отношению к ним обиду. Тем более это мог оказаться святой или дух, который мог осыпать людей благодеяниями или, напротив, наказать их за дурной поступок.

Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» пишет: «Всякий путешественник был для них как бы священным: встречали его с ласкою, угощали с радостию, провожали с благословением и сдавали друг другу на руки. Хозяин ответствовал народу за безопасность чужеземца, и кто не умел сберечь гостя от беды или неприятности, тому мстили соседы за сие оскорбление, как за собственное. Славянин, выходя из дому, оставлял дверь отворенную и пищу, готовую для странника».

Распространялось ли это радушие на пользование женщинами? Напомним, что такой обычай существовал у скифских племен, с которыми славяне тесно контактировали, а может быть, даже они являются нашими отдаленными предками.

Греческий историк и писатель V века Приск Панийский, которому принадлежит труд «Византийская история и деяния Аттилы в восьми книгах», свидетельствовал: «Правившая в селении женщина… послала нам пищу и красивых женщин для соития. Это по-скифски знак уважения. Ласково поблагодарив женщин за предложенную еду, мы отказались от сношения с ними».

В любом случае славяне многое переняли у скифского народа. Почему бы им не перенять и обычай гостеприимного гетеризма? Например, во франкской «Хронике Фредегара» (VII век) говорится о том, что славянские племена, называемые винидами, находились в подчиненном положении у авар (гуннов). А В. Я. Петрухин и Д. С. Раевский в «Очерках истории народов России в древности и раннем Средневековье» рассказывали, что авары, «приходя ежегодно на зимовку к славянам», «брали в наложницы славянских дочерей и жен».

Гостеприимный гетеризм в Российской империи

Но, возможно, для кого-то будет новостью, что гостеприимный гетеризм или нечто близкое к нему имелся и у русских, по крайней мере с ним можно было столкнуться в отдельных селах. Так, историк В. Б. Безгин в исследовании «Русская деревня конца XIX — начала XX века: грани крестьянской девиантности» сообщает: «По наблюдениям публициста С. Шашкова, „на севере России хозяин, отдавая в наем квартиру, предлагает жильцу свою супругу или дочь, увеличивая, разумеется, при этом квартирную плату“. В ряде сел Болховского уезда Орловской губернии существовал обычай почетным гостям (старшине, волостному писарю, судьям, заезжим купцам) предлагать для плотских утех своих жен или невесток, если сын находился в отлучке. При этом прагматичные крестьяне не забывали брать плату за оказанные услуги. В селах Мешкове и Коневке того же уезда бедные крестьяне без смущения посылали своих жен к приказчику или к какому-либо состоятельному лицу за деньгами на табак или на хлеб, заставляя их расплачиваться своим телом».

Таким образом, нельзя сказать, что гостеприимный гетеризм был у русских повсеместным и привычным явлением. Но в отдельных случаях он все же встречался.