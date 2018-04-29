Памятник морским пехотинцам отреставрировали в Краснодарском крае

Памятник героям ВОВ отреставрировали в Крымском районе. Они сражались в окружении в районе хутора Липки . Мемориал располагается в горах. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Имена защитников по праву вошли в историю. Пехотинцы пали в сентябре 1942 года. Памятник сделан по эскизам младшего лейтенанта Засосова, который погиб здесь. Поставили мемориал в 1960-х годах. До последнего времени он был в плохом состоянии. Поисковики отреставрировали монумент при поддержке предприятия «Краснодар Водоканал». Там полностью заменили плитку и ограду.

Память об этих людях должна оставаться в веках, был бы здесь

кто-то другой, он бы сделал то же самое. Это самое маленькое, чем мы можем сейчас помочь сохранить эту память для наших потомков

— генеральный директор «Краснодар Водоканала» Дмитрий Павлюченко.

На 9 мая к мемориалу придут школьники, чтобы возложить цветы и венки в память о погибших бойцах Красной армии.