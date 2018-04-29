Ещё
Памятник морским пехотинцам отреставрировали в Краснодарском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памятник морским пехотинцам отреставрировали в Краснодарском крае 

360tv.ru 1 час назад
Памятник героям ВОВ отреставрировали в Крымском районе. Они сражались в окружении в районе хутора Липки. Мемориал располагается в горах. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Имена защитников по праву вошли в историю. Пехотинцы пали в сентябре 1942 года. Памятник сделан по эскизам младшего лейтенанта Засосова, который погиб здесь. Поставили мемориал в  1960-х  годах. До последнего времени он был в плохом состоянии. Поисковики отреставрировали монумент при поддержке предприятия «Краснодар Водоканал». Там полностью заменили плитку и ограду.
Память об этих людях должна оставаться в веках, был бы здесь
кто-то  другой, он бы сделал то же самое. Это самое маленькое, чем мы можем сейчас помочь сохранить эту память для наших потомков
— генеральный директор «Краснодар Водоканала» Дмитрий Павлюченко.
На 9 мая к мемориалу придут школьники, чтобы возложить цветы и венки в память о погибших бойцах Красной армии.
360tv.ru: последние новости
Американка записывала секс‐видео с 3‐летней дочерью ради наркотиков Что ждет дачников в предстоящем сезоне Великий Новгород перепутали с Нижним в буклете к ЧМ‐2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко похвастался победой «украинского» флота372
ФСБ обратилась к украинским браконьерам128
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»139
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-3813
Сели все: гаишников покарали за прокурора565
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение