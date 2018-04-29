Молодой специалист «Ямалнефтегаза» победил в конкурсе научных разработок

В ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» провели двадцатый конкурс на лучшую научно-техническую разработку молодых работников и специалистов. Финальный этап прошел в Когалыме , — сообщает пресс-центр компании.

Победителем конкурса стал ведущий инженер группы внедрения и сопровождения интегрированной модели нефтегазоконденсатного промысла Пякяхинского месторождения территориально-производственного предприятия «Ямалнефтегаз» Владислав Зипир. Второе место разделили Руслан Гарифуллин из Урайнефтегаза и Виталий Кучерук из Повхнефтегаза. На третьем месте сразу три участника — Рустем Хабибуллин, представляющий «Ямалнефтегаз», Вардан Есоян из «Когалымнефтегаза» и работник «Лангепаснефтегаза» Раиль Хаттапов.

Научные разработки оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «ЛУКОЙЛ» и руководители «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь». Главными критериями оценки работ стали актуальность, экономическая эффективность и возможность внедрения предложенных идей на производстве. Всего на конкурсе рассмотрели 18 проектов из шести территориально-производственных предприятий.

В этом году научно-технические разработки молодых нефтяников направлены на решение задач по разработке малых месторождений и повышению эффективности добычи на зрелых промыслах, освоению новых методов интенсификации работы нефтяных скважин, внедрению современных автоматизированных систем диагностики и контроля производственных процессов.