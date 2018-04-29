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Федеральная налоговая служба упростила порядок госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей
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Федеральная налоговая служба упростила порядок госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Данная мера предусмотрена утвержденными в октябре 2017 года поправками в закон «О госрегистрации юрлиц и ИП».
В воскресенье, 29 апреля, Федеральная налоговая служба (ФНС) и МФЦ начали предоставлять услугу госрегитрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) с помощью электронного взаимодействия.
Благодаря нововведению многофункциональные центры не будет терять время из-за подготовки и отправки бумажных документов в ФНС, а также из-за ожидания ответа. При обращении заявителя в МФЦ, ответ будет получен в течение трех рабочих дней при первичной регистрации.
Кроме того, при непосредственном обращении в налоговый орган заявитель может получить ответ по электронной почте, а не на бумаге, что также сэкономит время.
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