Федеральная налоговая служба упростила порядок госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Данная мера предусмотрена утвержденными в октябре 2017 года поправками в закон «О госрегистрации юрлиц и ИП».

В воскресенье, 29 апреля, Федеральная налоговая служба (ФНС) и МФЦ начали предоставлять услугу госрегитрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) с помощью электронного взаимодействия.

Благодаря нововведению многофункциональные центры не будет терять время из-за подготовки и отправки бумажных документов в ФНС, а также из-за ожидания ответа. При обращении заявителя в МФЦ, ответ будет получен в течение трех рабочих дней при первичной регистрации.

Кроме того, при непосредственном обращении в налоговый орган заявитель может получить ответ по электронной почте, а не на бумаге, что также сэкономит время.

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