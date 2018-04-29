IBM упростит обработку смарт-контрактов в интернете вещей

IBM разработали технологию, которая упростит вычисления, необходимые устройствам интернета вещей для работы со смарт-контрактами.

Идея компании состоит в том, чтобы ограничить nonce (число, которое может использоваться только один раз) в пределах заданного диапазона. Это позволит решить сразу две проблемы, которые сейчас стоят на пути полноценной интеграции блокчейна в IoT.

Большинство устройств ограничены в потреблении электроэнергии, поэтому чтобы маломощное оборудование смогло проводить необходимые вычисления PoW для смарт-контракта, необходимо упростить криптографическую задачу или её процедуру её решения. Так как изменение сложности хэш-функции позволит злоумышленникам манипулировать системой, то в IBM решили выбрать второй вариант. Это позволит IoT использовать даже малую вычислительную мощность для успешного доказательства выполненной работы.

В патенте сказано, что действия устройств будут полностью контролироваться, и защищены от внешнего воздействия.

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текст: Иван Маличенко, фото: Pixabay