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IBM упростит обработку смарт-контрактов в интернете вещей
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IBM упростит обработку смарт-контрактов в интернете вещей 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
IBM разработали технологию, которая упростит вычисления, необходимые устройствам интернета вещей для работы со смарт-контрактами.
Идея компании состоит в том, чтобы ограничить nonce (число, которое может использоваться только один раз) в пределах заданного диапазона. Это позволит решить сразу две проблемы, которые сейчас стоят на пути полноценной интеграции блокчейна в IoT.
Большинство устройств ограничены в потреблении электроэнергии, поэтому чтобы маломощное оборудование смогло проводить необходимые вычисления PoW для смарт-контракта, необходимо упростить криптографическую задачу или её процедуру её решения. Так как изменение сложности хэш-функции позволит злоумышленникам манипулировать системой, то в IBM решили выбрать второй вариант. Это позволит IoT использовать даже малую вычислительную мощность для успешного доказательства выполненной работы.
В патенте сказано, что действия устройств будут полностью контролироваться, и защищены от внешнего воздействия.
Ранее мы писали, что Microsoft обеспечит киберзащиту интернета вещей.
текст: Иван Маличенко, фото: Pixabay
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