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Ермаков: НАТО хочет избежать столкновения, но ведет диалог с позиции силы
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Ермаков: НАТО хочет избежать столкновения, но ведет диалог с позиции силы 

Sputnik Узбекистан 1 час назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Завершившиеся в пятницу в Брюсселе переговоры глав МИД стран НАТО оставили впечатление в целом технической встречи, не привнесшей, во всяком случае, в публичное пространство принципиально новых оценок или решений: ситуацию «спас» пребывавший в хорошем расположении духа и улыбавшийся журналистам и коллегам новый госсекретарь США Майк Помпео, который и стал, вероятно, главным событием этого смотра евроатлантической солидарности.
Ермаков\: НАТО продолжает вести диалог с позиции силы
"НАТО как бы сохраняет формат сотрудничества с Россией, а параллельно с этим развивает стратегию сдерживания. Старая классическая формула НАТО — диалог с позиции силы", — сказал Сергей Ермаков радио Sputnik.
Аналитики из блока озабочены перспективой непреднамеренного столкновения на своих восточных границах, добавил эксперт.
России надо исходить из собственных интересов и выстраивать диалог на основе новой архитектуры европейской безопасности, отметил Сергей Ермаков.
По его мнению, новая система безопасности должна отвечать интересам всех европейцев, не проводя разделительных линий на континенте.
Подробности слушайте в нашем подкасте.
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