Была ли битва под Сталинградом главной операцией в планах советского командования

75 лет назад, 19 ноября 1942 года началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом, положившее начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. 23 ноября войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов соединились в районе Калача-на-Дону . В окружении оказались войска Германии и её союзников численностью свыше 280 тысяч солдат и офицеров. [С-BLOCK]

Так получилось, что решающая во многих смыслах битва Второй мировой войны разыгралась на направлении, которое командованием обеих сторон рассматривалось как второстепенное. Во время летнего наступления 1942 года главной целью вермахта были нефтяные месторождения Кавказа. Когда советское командование готовило контрнаступление в зимней кампании 1942/43 г., то главный удар планировался на западном направлении.

Именно там, в полосе Западного и Калининского фронтов, была сосредоточена наиболее мощная группировка Красной армии, включавшая 31,4% личного состава, 32% артиллерии, 45,9% единиц бронетехники, 38,6% авиации от всего количества, имевшегося на фронте. Со стороны немцев ей противостояла также самая сильная группировка, насчитывавшая 32,5% личного состава, 29,1% артиллерии, 45,5% бронетехники и 23,7% самолётов вермахта и его союзников, имевшихся на всём Восточном фронте.

Сравним это с количеством войск Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов, предназначенных для контрнаступления под Сталинградом: 18,4% живой силы, 20,1% орудий и миномётов, 19,9% танков и САУ, 30,6% самолётов от общей численности действующей РККА. Цифр для группировки стран «оси» на этом участке нет, так как они не приводятся отдельно от цифр для всего южного сектора германо-советского фронта — от Воронежа до Чёрного моря. [С-BLOCK]

Совершенно естественно, что наиболее плотные группировки войск обеих сторон располагались на московском направлении благодаря его стратегической важности, а также тому, что развитые пути сообщения позволяли сосредоточить и снабжать здесь большие массы войск. Сталинградское направление, в силу худшей обеспеченности коммуникациями, находилось на периферии театра военных действий. Логично также, что главный удар советских войск нацеливался именно по самой мощной группировке противника.

Операция Западного и Калининского фронтов против ржевско-вяземского плацдарма немецких войск носила условное название «Марс». Ею непосредственно руководил генерал армии Г. К. Жуков, назначенный в августе 1942 г. заместителем Верховного Главнокомандующего (то есть И. В. Сталина). Операция под Сталинградом, под кодовым названием «Уран», также готовилась под присмотром Жукова, но непосредственным её координатором был начальник Генерального Штаба генерал-полковник А. М. Василевский, занимавший ступеньку ниже Жукова в военной иерархии. [С-BLOCK]

В истории войн случается, что события на периферийном направлении оказывают решающее влияние на общий исход войны. Так было, например, в Первой мировой войне, когда поражения союзников Германии — Болгарии Турции — повлекли быстрое крушение Четверного союза. Похожее было и здесь. Поражение под Сталинградом, равного которому, по признанию многих генералов вермахта, Германия не испытывала с 1806 года, повлекло за собой цепную реакцию в виде овладения Красной армией стратегической инициативы.

Наступление советских войск по плану «Марс» на западном направлении, начавшееся 27 ноября 1942 года, привело только к их огромным потерям и закончилось сокрушительной неудачей. Германские войска остались на прежних позициях. Совсем иное получилось под Сталинградом. Там была одержана самая большая на тот момент победа Красной армии в Великой Отечественной войне. Операция под Сталинградом не была самой крупной в истории войн операцией на окружение войск. В «котлы», созданные вермахтом для Красной армии осенью 1941 года под Киевом и под Вязьмой попали более 600 тысяч советских военнослужащих в каждый, в белорусский «котёл» в первую неделю войны — более 300 тысяч. Но для вермахта поражение под Сталинградом было беспрецедентным. [С-BLOCK]

Победа под Сталинградом позволила Красной армии развернуть зимой 1942/43 г. наступление по всему южному крылу советско-германского фронта, а также провести ещё ряд успешных наступательных операций на других направлениях, в частности — прорвать блокаду Ленинграда . Эту последнюю операцию координировал Жуков и получил за неё в январе 1943 года звание маршала. Как видим, Сталин, на волне эйфории от победы под Сталинградом, не стал взыскивать с него за неудачу под Ржевом . Василевский тогда же получил звание генерала армии.

Интересно, что после Сталинграда Красная армия до самой битвы за Берлин не проводила операций по окружению столь крупной вражеской группировки. Правда, в августе 1944 года в ходе Ясско-Кишинёвской операции советские войска пленили свыше 200 тысяч солдат и офицеров противника — больше, чем под Сталинградом. Но это объяснялось тем, что к моменту ликвидации сталинградской группировки большая часть окруженцев погибла или была эвакуирована самолётами. В советский плен попало только 113 тысяч из окружённых под Сталинградом немцев, румын и хорватов.

Огромные потери в ходе окружения и ликвидации войск «оси» под Сталинградом понесли и советские войска — около полумиллиона человек, в том числе 155 тысяч убитых и пропавших без вести.