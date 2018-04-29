Снежный Ждун, щекастый бурундук и утки-синхронистки: выбираем лучшее фото апреля на E1.RU

В апрельской фотоподборке мы могли бы показать сочную зелёную траву, кое-где проклюнувшиеся жёлтые цветы мать-и-мачехи. Но погода распорядилась иначе. Мы пережили сразу несколько снегопадов, лепили снеговиков и измеряли лужи.

В этом месяце в ваши объективы попадало семейство птичьих: вернувшиеся в город свиристели, воробьи и утки. Время выбирать лучшее фото дня апреля.

Мы отобрали 15 снимков, от которых веет теплом и весенним настроением. Пусть даже на них снег!

Выбирайте фото, которое вам понравилось, а автора захотелось наградить подарком от Е1.RU. Чтобы всё было по-честному, в конкурсе участвуют только фото читателей.

Рубрика «Фото дня» обновляется каждый день и не по разу. Заметили что-то необычное, сделали яркий кадр? Присылайте свои фотографии нам на почту news@corp. e1.ru. В теме письма напишите «Фото дня» и не забудьте указать авторство, иначе кому потом вручать подарок?