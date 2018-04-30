В Ступине в понедельник реконструкторы воспроизведут события Великой Отечественной войны 

Военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны пройдет в подмосковном Ступине в понедельник в рамках проекта «Единой России» «Историческая память», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«Тридцатого апреля близ Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря пройдет традиционная военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие более 500 участников клубов военно-исторической реконструкции из разных регионов России, будут задействованы военно-историческая техника и самолеты», — говорится в сообщении.
В программе мероприятия запланированы концертная программа, работа бесплатных тематических площадок и полевой кухни, реконструкция боя.