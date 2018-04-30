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В Ступине в понедельник реконструкторы воспроизведут события Великой Отечественной войны
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В Ступине в понедельник реконструкторы воспроизведут события Великой Отечественной войны 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны пройдет в подмосковном Ступине в понедельник в рамках проекта «Единой России» «Историческая память», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«Тридцатого апреля близ Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря пройдет традиционная военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие более 500 участников клубов военно-исторической реконструкции из разных регионов России, будут задействованы военно-историческая техника и самолеты», — говорится в сообщении.
В программе мероприятия запланированы концертная программа, работа бесплатных тематических площадок и полевой кухни, реконструкция боя.
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