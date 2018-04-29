Историческую реконструкцию времен войны подготовили в Ступине 

Военно‐историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны состоится в Ступине 30 апреля. Ее подготовили в рамках партпроекта «Историческая память», сообщили в правительстве Подмосковья.
Тридцатого апреля близ Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря пройдет традиционная военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие более 500 участников клубов военно-исторической реконструкции из разных регионов России, будут задействованы военно-историческая техника и самолеты
— пресс-служба правительства Московской области.
В программе мероприятия указаны концертная программа, работа бесплатных тематических площадок и полевой кухни, а также реконструкция боев времен Великой Отечественной войны.
Тематические ярмарки, посвященные Дню труда и Дню Победы, пройдут в Московской области с 2 по 18 мая. Министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников заявил, что они состоятся в Химках, Мытищах, Сергиевом Посаде, Орехово‐Зуеве, Власихе и других муниципалитетах.