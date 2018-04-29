Историческую реконструкцию времен войны подготовили в Ступине

Военно‐историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны состоится в Ступине 30 апреля. Ее подготовили в рамках партпроекта «Историческая память», сообщили в правительстве Подмосковья.

Тридцатого апреля близ Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря пройдет традиционная военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие более 500 участников клубов военно-исторической реконструкции из разных регионов России , будут задействованы военно-историческая техника и самолеты

В программе мероприятия указаны концертная программа, работа бесплатных тематических площадок и полевой кухни, а также реконструкция боев времен Великой Отечественной войны.