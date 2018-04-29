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В затоне Поджабный водолазы искали пропавшего мужчину
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В затоне Поджабный водолазы искали пропавшего мужчину 

63.ru 31 минуту назад
Фото: 63.ru
Оперативному дежурному Поисково-спасательной службы Самарской области поступило сообщение от родствеников мужчину 1947 года рождения.
Они рассказали, что пенсионер отправился на рыбалку 25 апреля, и с 26 апреля не выходит на связь. Родные предположили, что с ним могла произойти трагедия.
Сын мужчины отправился утром, 28 апреля, на место, где обычно рыбачил его отец и обнаружил там перевернутую лодку.
—В 12:10 28 апреля водолазы отряда специального назначения отправились в район острова Поджабный для поиска рыбака.
Его обнаружили в затоне и в 15:30 передали представителям полиции и родственникам, — сообщили в Поисково-спасательной службе 63 региона.
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