В затоне Поджабный водолазы искали пропавшего мужчину

Оперативному дежурному Поисково-спасательной службы Самарской области поступило сообщение от родствеников мужчину 1947 года рождения.

Они рассказали, что пенсионер отправился на рыбалку 25 апреля, и с 26 апреля не выходит на связь. Родные предположили, что с ним могла произойти трагедия.

Сын мужчины отправился утром, 28 апреля, на место, где обычно рыбачил его отец и обнаружил там перевернутую лодку.

—В 12:10 28 апреля водолазы отряда специального назначения отправились в район острова Поджабный для поиска рыбака.

Его обнаружили в затоне и в 15:30 передали представителям полиции и родственникам, — сообщили в Поисково-спасательной службе 63 региона.