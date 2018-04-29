Возле Кондопоги под лед озера Нигозеро провалился человек

Работы по спасению осложнял хрупкий лед.

28 апреля спасателям Кондопоги позвонил очевидец и сообщил, что в 80 метрах от берега на озере Нигозеро провалился под лёд человек.

Для оказания помощи к месту происшествия были направлены дежурные подразделения Кондопожского поисково-спасательного отряда и Кондопожского инспекторского отделения ГИМС. Используя гидрокостюмы, спасатели пробрались через непрочный лед к пострадавшему. Попытки вытащить человека из воды не увенчались успехом, так как лед вокруг полыньи был очень хрупким. К этому моменту к месту провала подошла моторная лодка с волонтерами и сотрудником ГИМС на борту. Совместными усилиями пострадавший был извлечен из воды в лодку и доставлен на берег. После чего был передан сотрудникам скорой помощи.

Сотрудники ГИМС напоминают, что во всех районах республики выход на лёд водоемов запрещен. Структура льда на данный момент является не безопасной для нахождения на нём людей и техники.