Удачный первомай от Атлант-М Тушино!

Вы хотите качественного и добротного сервиса в короткий срок и за разумные деньги? При посещении сервисного центра Атлант-М Тушино, Вы можете быть уверены, что Вас и Ваш автомобиль обслужат качественно и в согласованные сроки. А с 1 по 9 мая посещение сервиса будет особенно приятным и выгодным! Назовите кодовое слово «Удачный первомай» и Ваша выгода составит 25% на услуги сервиса и 15% на оригинальные детали и аксессуары. Подробности акции уточняйте у мастера-консультанта по телефону: +7 (495) 780-9-780 Заказать обратный звонок

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Атлант-М Тушино