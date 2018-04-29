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В Иркутской области два человека попали в больницу после укусов клещей
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В Иркутской области два человека попали в больницу после укусов клещей 

АиФ Иркутск 40 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Два человека госпитализированы в Иркутской области с подозрением на клещевой риккетсиоз и бореллиоз, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Как отметили в ведомстве, с начала эпидемического сезона в регионе за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 553 человека, из них 146 — дети. Было исследовано 357 клещей, шесть из них оказались заражены клещевым энцефалитом, 78 — боррелиозом.
Укусы клещей зарегистрированы на территории Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, Ангарского, Шелеховского, Усольского, Тайшетского, Качугского, Казачинско-Ленского районов, Усть-Ордынского Бурятского округов, добавили в Роспотребнадзоре.
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