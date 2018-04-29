В Иркутской области два человека попали в больницу после укусов клещей

Два человека госпитализированы в Иркутской области с подозрением на клещевой риккетсиоз и бореллиоз, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора

Как отметили в ведомстве, с начала эпидемического сезона в регионе за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 553 человека, из них 146 — дети. Было исследовано 357 клещей, шесть из них оказались заражены клещевым энцефалитом, 78 — боррелиозом.

Укусы клещей зарегистрированы на территории Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, Ангарского, Шелеховского, Усольского, Тайшетского, Качугского, Казачинско-Ленского районов, Усть-Ордынского Бурятского округов, добавили в Роспотребнадзоре.