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Погранслужба России предостерегла от браконьерства в Азовском море
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Погранслужба России предостерегла от браконьерства в Азовском море 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В пресс-службе погрануправления ФСБ по республике Крым заявили о готовности пресекать в Азовском море незаконную рыболовную деятельность, жертвами которой становятся дельфины, передает заявление ведомства РИА «Новости».
"Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны Пограничной службы. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами Российской Федерации и Украины", — говорится в сообщении ведомства.
В погранслужбе подчеркнули, что жертвами незаконной рыболовной деятельности становятся дельфины. По данным ведомства, с начала года в Азовском море погибли 70 дельфинов из-за действий браконьеров.
Ранее сообщалось, что уральский браконьер на охоте застрелил инспектора охотнадзора.
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