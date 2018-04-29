Погранслужба России предостерегла от браконьерства в Азовском море

"Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны Пограничной службы. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами Российской Федерации Украины ", — говорится в сообщении ведомства.

В погранслужбе подчеркнули, что жертвами незаконной рыболовной деятельности становятся дельфины. По данным ведомства, с начала года в Азовском море погибли 70 дельфинов из-за действий браконьеров.

Ранее сообщалось, что уральский браконьер на охоте застрелил инспектора охотнадзора.