Пограничники усилят контроль за рыбаками в Азовском море из-за гибели дельфинов

СИМФЕРОПОЛЬ , 29 апреля. / ТАСС /. Российские пограничники усилят контроль за рыбаками, ведущими промысел в Азовском море, в связи с участившимися случаями гибели в сетях дельфинов. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба погрануправление ФСБ по Крыму.

"Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны Пограничной службы", — говорится в сообщении.

Украины. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами РФ

По данным пресс-службы, с начала 2018 года к берегам Крымского полуострова прибило уже более 70 экземпляров погибших млекопитающих. В большинстве своем дельфины, среди которых встречаются азовки, белобочки и афалины, погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов. Все факты указывают на браконьерский промысел в запрещенных районах лова либо районах, где проходят миграционные пути дельфинов, добавили в ведомстве.