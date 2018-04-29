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На селе возродят институт старост
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На селе возродят институт старост 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В России появится институт сельских старост, которых будет выдвигать и досрочно прекращать их полномочия общественный сход граждан. Старосты будут организовывать взаимодействие муниципальных органов власти и жителей посёлков при решении вопросов местного значения.
Соответствующий закон также устанавливает дополнительные возможности для собрания жителей сёл. Граждане смогут посылать представителей их интересов в комиссии по проведению конкурсов на замещение постов руководителей территориальных органов местных администраций.
Кроме того, в тех поселениях, где обязанности представительного органа исполняет сход граждан, публичные слушания и общественные обсуждения можно не проводить по проектам муниципальных правовых актов и по тем проблемам, которыми занимается сход граждан.
Все эти нововведения вступили в силу 29 апреля.
Как рассказал «Парламентской газете» глава Ленинградской области Александр Дрозденко, в регионе институт сельских старост создали ещё в 2013 году. Там старост выбирают из местных жителей общим голосованием в сёлах с населением менее 500 человек. Старосты получают деньги из бюджета на ремонт дорог, постройка детских площадок, чистку колодцев. При этом вопросом выплаты зарплаты занимается не область, а местные власти.
«По сути, старосты — это связующее звено между органами местного самоуправления и гражданами. Сегодня в нашей области более 1600 старост, и реализация этого закона повышает рост доверия к власти на местах», — отметил губернатор
По словам Дрозденко, недавно в региональное законодательство внесли нововведения касательно сельских старост и общественных советов. В соответствии с изменениями, жители субъекта могут оказывать влияние на распределение ряда субсидий, которые выделяют муниципальным образованиям. Кроме того, граждане могут предлагать идеи по формированию комфортных городских пространств, принимать прямое в проектах по благоустройству территорий.
История сельских старост восходит ещё к царским временам, когда старост избирали сельским сходом на три года. У них был большой круг обязанностей и компетенций, исполнения которых контролировала крестьянская община. Она, кстати, и определяла им плату за труд.
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