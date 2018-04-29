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Стало известно, как себя чувствует тигрица Филиппа, выпущенная на волю год назад
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Стало известно, как себя чувствует тигрица Филиппа, выпущенная на волю год назад 

Primpress 49 минут назад
Фото: Primpress
Найденная истощенным котенком год назад тигрица Филиппа после курса реабилитации, который длился 14 месяцев, была выпущена в дикую природу в заказнике «Дичун». В настоящее время она превратилась в грозную и изящную хищницу, которая удачно освоилась в лесах ЕАО, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на центр «Амурский тигр».
Тигрица проходила реабилитацию в МРОО «Центр „Тигр“. Ее кормление и ветеринарное сопровождение полностью обеспечил Центр „Амурский тигр“. Тигрица обитает в ЕАО. Фотоловушек, благодаря которым специалисты осуществляют мониторинг тигров в области, на участке Филиппы пока нет. Судя по имеющимся данным, тигрица чувствует себя отлично, регулярно охотится — кормовая база на территории обитания тигрицы отличная.
По мнению генерального директора Центра „Амурский тигр“ Сергея Арамилева, пока Филиппа не принесет потомство, ее нельзя будет считать успешно реинтродуцированной. В предстоящий год Филиппа станет половозрелой, а с учетом наличия рядом с ней самцов тигрица уже в предстоящую зиму может стать мамой.
Животное практически умирало от голода и вышло к людям в поисках пищи. Тогда она едва сама не стала жертвой деревенских собак. Местные жители сообщили о находке специалистам, и тигрица была направлена в центр реабилитации в селе Алексеевка.
29 апреля 2017 года Филиппа была выпущена в дикую природу. Тогда в тайге уже сошел снег, и лесные тропы стали доступны большинству копытных.
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