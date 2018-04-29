Бибилов подарил инвалидное кресло жителю села Орчосан

ЦХИНВАЛ, 29 апр — Sputnik . Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил инвалидное кресло жителю села Орчосан Ленингорского района Валико Дряеву, сообщает пресс-служба президента. Пожилой мужчина уже несколько лет не встает с постели в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

По словам односельчанки мужчины, которая и обратилась к президенту с просьбой о помощи, его родные были не в состоянии приобрести инвалидное кресло. Дочь Дряева, в свою очередь, выразила главе государства слова благодарности.

"Анатолий Ильич, спасибо Вам огромное за оказанную помощь. Мой отец три года не был на свежем воздухе. Благодаря этому креслу, теперь мы сможем хоть на некоторое время вывозить его на улицу", — сказала она.

Кресло было приобретено на средства Благотворительного фонда «Единство Алании», учредителем которого выступает Анатолий Бибилов как частное лицо, отметили в пресс-службе. Основными источниками формирования имущества фонда являются взносы его учредителя, благотворительные пожертвования, гранты и работа добровольцев.