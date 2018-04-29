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Спасатели эвакуировали рыбаков с отколовшихся льдин на Белоярском водохранилище
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Спасатели эвакуировали рыбаков с отколовшихся льдин на Белоярском водохранилище 

e1.ru 49 минут назад
Фото: e1.ru
Сотрудники МЧС сегодня во время патрулирования Белоярского водохранилища обнаружили 50 рыбаков, оказавшихся на двух оторвавшихся льдинах. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, одна льдина была в 50 метрах от берега, другая — в 200 метрах.
— В настоящее время спасателями организована эвакуация рыбаков со льдины с помощью аэролодки «Пиранья». Около 20 рыбаков уже доставили на берег, — сообщили в МЧС.
Спасательная операция еще продолжается, жизни и здоровью рыбаков ничего не угрожает.
На прошлой неделе сотрудники МЧС проводили учения по спасению рыбаков с отколовшейся льдины на Белоярском водохранилище. Такие же учения проходили в феврале.
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