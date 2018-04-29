Спасатели эвакуировали рыбаков с отколовшихся льдин на Белоярском водохранилище

Сотрудники МЧС сегодня во время патрулирования Белоярского водохранилища обнаружили 50 рыбаков, оказавшихся на двух оторвавшихся льдинах. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, одна льдина была в 50 метрах от берега, другая — в 200 метрах.

— В настоящее время спасателями организована эвакуация рыбаков со льдины с помощью аэролодки «Пиранья». Около 20 рыбаков уже доставили на берег, — сообщили в МЧС.

Спасательная операция еще продолжается, жизни и здоровью рыбаков ничего не угрожает.

На прошлой неделе сотрудники МЧС проводили учения по спасению рыбаков с отколовшейся льдины на Белоярском водохранилище. Такие же учения проходили в феврале.