Традиционный прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме состоялся в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 29 апреля. / ТАСС /. Главное мероприятие года в светской жизни американской столицы состоялось в субботу вечером в гостинице «Вашингтон Хилтон». В ней прошел традиционный ежегодный прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, отмечающей в текущем году 104-ю годовщину со дня основания.

Президент США Дональд Трамп , вопреки давней традиции, решил не ехать на прием, как и в прошлом году. Нынешний американский лидер, нередко подвергающий прессу США резкой критике, отправился в субботу в штат Мичиган, где выступил перед сторонниками. Трампа представляла на ужине его старший советник Келлиэнн Конуэй и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс . Президент Ассоциации Маргарет Талев, работающая в агентстве деловых новостей Блумберга , напомнила, что «президенты США посещали этот ужин каждый год со времен Калвина Кулиджа», и выразила надежду на сохранение данной традиции.

Ассоциация была создана в 1914 году, а шесть лет спустя зародилась традиция проведения ее ежегодных ужинов. Первым хозяином Белого дома, посетившим это мероприятие, стал в 1924 году 30-й президент США Калвин Кулидж. С тех пор каждый глава государства посещал ужин Ассоциации хотя бы раз за время пребывания у власти. Трамп в 2017 году стал первым президентом за предшествовавшие 36 лет, отказавшимся присутствовать на этом приеме.