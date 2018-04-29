Традиционный прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме состоялся в Вашингтоне 

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Главное мероприятие года в светской жизни американской столицы состоялось в субботу вечером в гостинице «Вашингтон Хилтон». В ней прошел традиционный ежегодный прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, отмечающей в текущем году 104-ю годовщину со дня основания.
Этот вечер, по обыкновению, собрал весь цвет вашингтонской политической журналистики, представителей властей США, зарубежного дипломатического корпуса и даже звезд американского шоу-бизнеса. Россия была представлена на этом торжественном мероприятии информационным агентством ТАСС. Президент американского информационного агентства Ассошиэйтед Пресс Гэри Прюитт пригласил на прием в качестве своих почетных гостей генерального директора ТАСС Сергея Михайлова и его первого заместителя Михаила Гусмана. В банкетном зале «Хилтона» за одними столами с представителями средств массовой информации сидели члены Конгресса США, должностные лица аппарата Белого дома, несколько послов, в том числе Великобритании и Израиля, не говоря уже о многочисленных представителях местных лоббистских и иных крупных компаний.
Президент США Дональд Трамп, вопреки давней традиции, решил не ехать на прием, как и в прошлом году. Нынешний американский лидер, нередко подвергающий прессу США резкой критике, отправился в субботу в штат Мичиган, где выступил перед сторонниками. Трампа представляла на ужине его старший советник Келлиэнн Конуэй и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Президент Ассоциации Маргарет Талев, работающая в агентстве деловых новостей Блумберга, напомнила, что «президенты США посещали этот ужин каждый год со времен Калвина Кулиджа», и выразила надежду на сохранение данной традиции.
Ассоциация была создана в 1914 году, а шесть лет спустя зародилась традиция проведения ее ежегодных ужинов. Первым хозяином Белого дома, посетившим это мероприятие, стал в 1924 году 30-й президент США Калвин Кулидж. С тех пор каждый глава государства посещал ужин Ассоциации хотя бы раз за время пребывания у власти. Трамп в 2017 году стал первым президентом за предшествовавшие 36 лет, отказавшимся присутствовать на этом приеме.
Первоначально на ужине главным образом решались различные организационные вопросы, журналисты обменивались опытом и контактами, но впоследствии такие приемы превратились в светские рауты с участием большого числа знаменитостей, приезжающих по приглашению крупнейших американских СМИ. К примеру, в 1993 году на ужине выступала знаменитая актриса и певица Барбра Стрейзанд, в 2006 году в нем участвовал известный телеведущий-сатирик Стивен Кольбер, а в 2012 — голливудский актер и режиссер Джордж Клуни. Однако эти приемы нацелены также на укрепление свободы прессы в США, кроме того, на них собираются средства на выплату стипендий начинающим журналистам и благотворительные цели.